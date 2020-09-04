У Росії маршрутка і автобус влаштували лобову ДТП: є жертва і багато постраждалих. Фото

Мирослав Семенюк Новини Росії 08:58, 4.09.2020 Оновлено: 09:54, 4.09.2020

У російській Анапі трапилася ДТП за участю автобуса і маршрутки.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на екстрені служби, в результаті постраждали дев'ять осіб, пізніше одна жінка померла.

Рятувальникам довелося витягати постраждалих пасажирів через вікно маршрутки.

Пресслужба МНС Росії повідомила, що всіх потерпілих доставили в медичні установи.

На місці працювали 42 рятувальники та 14 одиниць техніки. Співробітники МНС проводили деблокування й інші роботи з ліквідації наслідків ДТП.

В Анапі є загибла в ДТП з маршруткою і автобусом
Рятувальникам довелося витягати постраждалих пасажирів через вікно маршрутки
Усіх потерпілих у ДТП доставили в медустанови

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Калмикії (Росія) 26 серпня пасажирський автобус із 45 пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем КамАЗ. Унаслідок події загинули три людини, ще п'ять постраждали.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Полякова та інші зірки влаштували протести під стінами Кабміну. Фото та відео

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Україна з перемоги стартувала в Лізі націй

Шмигаля попросили дати стипендію батькові Зеленського: названо вирішальну дату

Виконавчий продюсер "Кварталу 95" втік із місця ДТП, його наздогнали – ЗМІ. Відео 18+