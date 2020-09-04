У Росії маршрутка і автобус влаштували лобову ДТП: багато постраждалих. Фото

У російській Анапі трапилася ДТП за участю автобуса і маршрутки.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на екстрені служби, в результаті постраждали дев'ять осіб.

Рятувальникам довелося витягати постраждалих пасажирів через вікно маршрутки.

Пресслужба МНС Росії повідомила, що всіх потерпілих доставили в медичні установи.

На місці працювали 42 рятувальники та 14 одиниць техніки. Співробітники МНС проводили деблокування й інші роботи з ліквідації наслідків ДТП.

В Анапі дев'ять людей постраждали в ДТП з маршруткою і автобусом

Рятувальникам довелося витягати постраждалих пасажирів через вікно маршрутки

Усіх потерпілих у ДТП доставили в медустанови

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Калмикії (Росія) 26 серпня пасажирський автобус із 45 пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем КамАЗ. Унаслідок події загинули три людини, ще п'ять постраждали.

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