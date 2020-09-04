У Росії маршрутка і автобус влаштували лобову ДТП: багато постраждалих. Фото

У ДТП постраждали дев'ять осіб.
У російській Анапі трапилася ДТП за участю автобуса і маршрутки.
Як повідомляє РИА Новости з посиланням на екстрені служби, в результаті постраждали дев'ять осіб.
Рятувальникам довелося витягати постраждалих пасажирів через вікно маршрутки.
Пресслужба МНС Росії повідомила, що всіх потерпілих доставили в медичні установи.
На місці працювали 42 рятувальники та 14 одиниць техніки. Співробітники МНС проводили деблокування й інші роботи з ліквідації наслідків ДТП.
В Анапі дев'ять людей постраждали в ДТП з маршруткою і автобусом
Рятувальникам довелося витягати постраждалих пасажирів через вікно маршрутки
Усіх потерпілих у ДТП доставили в медустанови
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Калмикії (Росія) 26 серпня пасажирський автобус із 45 пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем КамАЗ. Унаслідок події загинули три людини, ще п'ять постраждали.
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