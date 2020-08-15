У Росії Лукашенка порівняли з Януковичем і запросили до Ростова. Фото

Російська газета "Ревдинский рабочий" випустила пародійну передовицю видання "Рассейский рабочий" (газета ледачою країни), де обіграла протестні мітинги в Білорусі.

На першій шпальті вигаданої газети зображено главу Білорусі Олександра Лукашенка, який тисне руку колишньому президенту України Вікторові Януковичу. Заголовок статті називається "Ти заходь, якщо що". Підзаголовок вигаданої публікації звучить так: "У будинку для літніх людей під Ростовом чекають нового постояльця".

Пояснимо, що проєкт "Рассейский рабочий" – це вигадка редакції "Ревдинский рабочий". У кінці кожного тижня виходить перша смуга нібито федерального видання, де висміюються події загальноросійського та світового масштабу.

Перша сторінка вигаданої газети "Рассейский рабочий"

Нагадаємо, що в 2014 році після Революції Гідності Віктор Янукович утік з України в Росію, де нібито оселився в місті Ростов-на-Дону. При цьому люди, що живуть по сусідству нібито з будинком Януковича, розповіли, що ніколи не зустрічали там президента-втікача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. Згідно з офіційними даними за Олександра Лукашенка нібито проголосували 80,1% виборців.

Після закриття виборчих дiльниць 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.

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