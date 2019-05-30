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У Росії лопнув батут із дітьми, є постраждалі: Фото та відео 18+

1.1тЧитати матеріал російською

У четвер, 30 травня, в російському місті Улан-Уде (столиця Бурятії) через порив вітру лопнув надувний батут, на якому були діти.

Як повідомляє Infpol, НП сталася на вулиці Терешкової, біля Будинку торгівлі. Попередньо встановлено, що у батута відірвався один із тросів.

Повідомляється, що постраждали п'ятеро дітей, які в цей момент гралися на батуті. Регіональне МОЗ підтвердило, що їх доставили в лікарню – двоє перебувають у реанімації, діагнози інших постраждалих уточнюються.

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У МВС у Бурятії повідомили, що батут лопнув через сильний порив вітру. Територія нині оточена, проводиться перевірка місцевості. Також відомо, що на місце події виїхала група слідчого управління СК Росії в Бурятії.

"До місця події негайно виїхав черговий слідчий слідчого відділу в Жовтневому районі, яким будуть проведені необхідні процесуальні заходи й оперативно зафіксована обстановка на батутному майданчику", – повідомляє прес-служба СУ СКР у Бурятії.

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

Infpol

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

Infpol

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

Infpol

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

Infpol

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

Infpol

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

Infpol

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

В Улан-Уде лопнув батут із дітьми

Infpol

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в середній школі міста Вольськ у Саратовській області 15-річний учень сьомого класу напав із льодорубом на шестикласницю.

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Місце
РосіяУлан-Уде
Тег
діти
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