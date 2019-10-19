У Росії літак екстрено сів через "бомбу": всі подробиці

У Красноярську (Росія) в суботу, 19 жовтня, літак здійснив екстрену посадку через анонімне повідомлення про "бомбу на борту".

Про це повідомило "Интерфаксу" інформоване джерело. Пасажирський лайнер "Норд-авіа" рейсом Улан-Уде – Москва подав відповідний запит.

"Після того, як літак злетів і набрав висоту, екстрені служби отримали анонімне повідомлення про те, що нібито на борту знаходиться вибуховий пристрій. Вони негайно зв'язалися з екіпажем, і командир вирішив здійснити екстрену посадку в найближчому аеропорту – в Красноярську", – відзначило джерело.

На борту літака близько 150 осіб. Пізніше на Telegram-каналі Life Shot написали, що лайнер вже сів.

Чоловіка, який заявив про вибуховий пристрій на борту, затримала поліція в Башкирії. Він не був одним з пасажирів.

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