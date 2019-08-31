У Росії літак із пасажирами зламався у небі: всі деталі НП

У Росії пасажирський аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір", що летів із Владивостока, здійснив екстрену посадку в Південно-Сахалінську через технічну несправність.

Про це повідомляється на сайті регіонального главку МНС РФ. Зазначено, що в результаті літак здійснив посадку у штатному режимі, за медичною допомогою ніхто не звертався.

А-320 "Російська газета"

За уточненими даними, на борту перебувало 149 осіб, із них шість членів екіпажу.

За попередньою інформацією, під час польоту з ладу вийшло радіонавігаційне обладнання. Його робота була відновлена після огляду літака техніками в аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейси 10 авіакомпаній, які вилітали з Міжнародного аеропорту Київ ім. Ігоря Сікорського ( "Жуляни") будуть обслуговуватися у "Борисполі".

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