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У Росії літак із пасажирами зламався у небі: всі деталі НП

5.2т Читати матеріал російською

У Росії пасажирський аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір", що летів із Владивостока, здійснив екстрену посадку в Південно-Сахалінську через технічну несправність.

Про це повідомляється на сайті регіонального главку МНС РФ. Зазначено, що в результаті літак здійснив посадку у штатному режимі, за медичною допомогою ніхто не звертався.

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А-320

А-320

"Російська газета"

За уточненими даними, на борту перебувало 149 осіб, із них шість членів екіпажу.

За попередньою інформацією, під час польоту з ладу вийшло радіонавігаційне обладнання. Його робота була відновлена після огляду літака техніками в аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейси 10 авіакомпаній, які вилітали з Міжнародного аеропорту Київ ім. Ігоря Сікорського ( "Жуляни") будуть обслуговуватися у "Борисполі".

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Місце
Росія Владивосток
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Не модерированный обоз опять подтверждает свою репутацию !
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Шо ? Опять ? Только же одна история с Героями России закончилась. Во героев на России скоро будет, прям героический народ.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Xoxлопадальщики, здесь вам поживиться нечем, расползайтесь.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Pavlov Dmiyty, Pavlov Dmiyty, - тупица ка-цапская, ползать - это ваш удел ! Ну ка скажи что-нибудь плохое о своём президенте. Что поживиться нечем ?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Неудалось рагулям порадоваться...
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Пигин Макс, ты совсем укурился ? Нам то что за радость ? Странные у аленей ассоциации !
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