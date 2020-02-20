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20 лютого • оновлено в 08:14
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У Росії літак із пасажирами упав при зльоті: фото і відео з місця

7.5т
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У Росії на аеродромі Магадан-13 при зльоті здійснив жорстку посадку приватний літак АН-2.

Усього на борту знаходилося 12 осіб і два члени екіпажу, які покинули повітряне судно. У результаті аварії постраждали семеро людей, пише MagadanMedia (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Росії літак із пасажирами упав при зльоті

У Росії літак із пасажирами упав при зльоті

MagadanMedia

Відзначається, що на місці працюють оперативні служби щодо уточнення причин, що викликали аварію. Як кажуть у МНС РФ, загрози життю і здоров'ю потерпілих немає.

У Росії літак із пасажирами упав при зльоті
У Росії літак із пасажирами упав при зльоті

У мережі показали відео з місця падіння. На ролику відображено, як пожежні поливають піною напівзруйнований літак, а недалеко стоять близько десяти карет швидкої допомоги.

У Росії літак із пасажирами упав при зльоті
У Росії літак із пасажирами упав при зльоті

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії недалеко від Мельбурна зіткнулися два літаки, в результаті чого загинули чотири людини.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлы рукожопые, вы когда нормальные самолеты делать научитесь?
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филя филя
филя филя
русофобы перемоги не случилось. можете расходится
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