У Росії літак із пасажирами упав при зльоті: фото і відео з місця

У Росії на аеродромі Магадан-13 при зльоті здійснив жорстку посадку приватний літак АН-2.

Усього на борту знаходилося 12 осіб і два члени екіпажу, які покинули повітряне судно. У результаті аварії постраждали семеро людей, пише MagadanMedia (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Росії літак із пасажирами упав при зльоті MagadanMedia

Відзначається, що на місці працюють оперативні служби щодо уточнення причин, що викликали аварію. Як кажуть у МНС РФ, загрози життю і здоров'ю потерпілих немає.

У мережі показали відео з місця падіння. На ролику відображено, як пожежні поливають піною напівзруйнований літак, а недалеко стоять близько десяти карет швидкої допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії недалеко від Мельбурна зіткнулися два літаки, в результаті чого загинули чотири людини.

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