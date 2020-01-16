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16 січня • оновлено в 15:50
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У Росії літак екстрено сів на недобудовану смугу: деталі НП

1.8т
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У Росії в четвер, 16 січня, літак SSJ-100 авіакомпанії "ИрАэро" здійснив екстрену посадку на недобудовану злітну смугу поруч із московським аеропортом "Домодєдово".

Ніхто з пасажирів не постраждав. Про це з посиланням на екстрені служби повідомляє РИА Новости.

Літак прилетів із міста Сабетта (Ямал). Причина аварійної посадки поки невідома. В аеропорту підтвердили НП, запевнивши, що літак не був пошкоджений.

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У Росії літак сів на недобудовану смугу

У Росії літак сів на недобудовану смугу

aex.ru

"Посадка суперджета у "Домодєдово" пройшла успішно, бо смуга була готова, просто ще не введена в експлуатацію", – розповіли в аеропорту.

У Росії літак екстрено сів у Домодєдово

У Росії літак екстрено сів у Домодєдово

У Росії літак екстрено сів у Домодєдово

У Росії літак екстрено сів у Домодєдово

Комсомольская правда

У Росії літак екстрено сів у Домодєдово

У Росії літак екстрено сів у Домодєдово

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів із Москви у Новий Уренгой. Причиною став сильний вітер.

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Автор
Ірина Кулініч
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