У Росії літак екстрено сів на недобудовану смугу: деталі НП

У Росії в четвер, 16 січня, літак SSJ-100 авіакомпанії "ИрАэро" здійснив екстрену посадку на недобудовану злітну смугу поруч із московським аеропортом "Домодєдово".
Ніхто з пасажирів не постраждав. Про це з посиланням на екстрені служби повідомляє РИА Новости.
Літак прилетів із міста Сабетта (Ямал). Причина аварійної посадки поки невідома. В аеропорту підтвердили НП, запевнивши, що літак не був пошкоджений.
У Росії літак сів на недобудовану смугу
aex.ru
"Посадка суперджета у "Домодєдово" пройшла успішно, бо смуга була готова, просто ще не введена в експлуатацію", – розповіли в аеропорту.
У Росії літак екстрено сів у Домодєдово
У Росії літак екстрено сів у Домодєдово
Комсомольская правда
У Росії літак екстрено сів у Домодєдово
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів із Москви у Новий Уренгой. Причиною став сильний вітер.
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