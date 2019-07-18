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У Росії лідера ОУН звинуватили у тероризмі через інтернет

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У Росії проти лідер "Організації українських націоналістів" Миколи Коханівського відкрили кримінальну справу.

Українського громадянина звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності з використанням інтернету (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ), передає пресслужба Слідкому РФ.

За даними СК РФ, 18 лютого 2018 року учасники програми "ОУН" та інших українських націоналістичних організацій "під керівництвом Коханівського напали на будівлю Російського центру науки і культури, закидали камінням фасад будівлі дипломатичної установи, розбили вікна, двері, завдали великої матеріальної шкоди, порушили режим роботи російського установи".

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У Росії порушили кримінальну справу за ст. 360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом).

В ході розслідування цієї справи слідство нібито "отримало неспростовні докази" того, що Коханівський у лютому 2018 року поширив у інтернеті відеозвернення, в якому "публічно закликав усіх охочих взяти участь в організованому під його керівництвом заході, в ході якого і було заплановано напад на Російський центр науки і культури".

Микола Коханівський

Микола Коханівський

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У Слідкомі обурені тим, що правоохоронці в Україні не відповідають на запити, що на їхню думку є доказом того, що в нашій країні "потурають агресивно налаштованим українським націоналістичним угрупованням".

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідком Росії запідозрив главу Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича у злочині "проти миру і безпеки людства".

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Особа
Микола Коханівський
Місце
Росія
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Шурик Бiлий таким же шустриком был.....
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ешта Дядя, На диванах вся свiдомо МАНДАйнутара отара воюет с РФ...
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Иваненко Виталий, да не,тот бы с ним обфекалиться,на одном поле не сел.А вообще стыдно за страну,ей богу.Ну начните женщин детей еще долбить,повод всегда найдется.А вообще рожа конечно отвратительная,Вот мы воюей с Россией бла-бла...да типуны вам всем на язык ,с ослинный йух,я прекрасно понимаю Путина,раздолбить вас особого то и труда ему не нужно,но я уверен ,что о мирных жителях он больше беспокоится,чем о всяких выскачках,и.т.д и.т.п.Посмотрите только внимательно на Сирию до руских,и через год,хотя там же коалиция працювала во главе с Вашингтонским обкомом,и страны не последние,что они 4 года там мусолили?Дядь Вова пришел с 50 самолетиками,и за год От ИГИЛ,остались только какие то,типа я пожарником был,я повор,а я электрик.Эти белые каски,стыдобища,сколько раз их разоблачали,но в ООН катит.Так что желающие повоевать,вперед,может повезет на инвалидной калясочке без ног,получать от прзидента страны мяч в подарок,что он землю типа бороныв,дааа,таких жадных,хамовитых,наглых и цинничный как Дякула,я еще не встречал.Ужасть.
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