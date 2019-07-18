У Росії лідера ОУН звинуватили у тероризмі через інтернет

У Росії проти лідер "Організації українських націоналістів" Миколи Коханівського відкрили кримінальну справу.

Українського громадянина звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності з використанням інтернету (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ), передає пресслужба Слідкому РФ.

За даними СК РФ, 18 лютого 2018 року учасники програми "ОУН" та інших українських націоналістичних організацій "під керівництвом Коханівського напали на будівлю Російського центру науки і культури, закидали камінням фасад будівлі дипломатичної установи, розбили вікна, двері, завдали великої матеріальної шкоди, порушили режим роботи російського установи".

У Росії порушили кримінальну справу за ст. 360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом).

В ході розслідування цієї справи слідство нібито "отримало неспростовні докази" того, що Коханівський у лютому 2018 року поширив у інтернеті відеозвернення, в якому "публічно закликав усіх охочих взяти участь в організованому під його керівництвом заході, в ході якого і було заплановано напад на Російський центр науки і культури".

Микола Коханівський Facebook

У Слідкомі обурені тим, що правоохоронці в Україні не відповідають на запити, що на їхню думку є доказом того, що в нашій країні "потурають агресивно налаштованим українським націоналістичним угрупованням".

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідком Росії запідозрив главу Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича у злочині "проти миру і безпеки людства".

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