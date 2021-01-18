У Росії лавина накрила гірськолижний курорт, є жертви. Фото і відео

У Росії лавина завдовжки 300 м накрила гірськолижний курорт у Карачаєво-Черкесії в районі Домбая, що поблизу гори Мусса-Ачитара.

Як пише російське інформагентство "ТАСС", під час сходження снігу на лижній трасі перебували від 4 до 12 осіб, одна людина загинула. Вдалося врятувати жінку, її передали медикам, ще шість осіб вибралися з-під снігу самостійно (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Попередньо повідомляється про чотирьох постраждалих, рятувальники МНС РФ продовжили пошуки.

За даними екстрених служб, під лавину могли потрапити два пункти прокату гірськолижного спорядження, також було пошкоджено кафе, пишуть журналісти.

Джерело ЗМІ повідомило, що сходження лавини на Домбаї, за попередніми даними, було примусовим.

Також перші кадри з місця трагедії з'явилися в Instagram. Зокрема, їх розмістив користувач із ніком kchr09.

Публікація про сходження лавини Instagram kchr09

Пізніше в Telegram-каналі MASH з'явилося відео, на якому нібито зафіксовано один з пострілів, що викликав схід лавини.

"... очевидиця подій розповіла нам, що все сталося через" відстрілу гарматами". Місцеві хотіли викликати лавину, але вона пішла не в ліс (як планувалося), а на людей", – йдеться в повідомленні.

Наслідки сходження лавини tass.ru

На Домбаї зійшла лавина tass.ru

Одна людина загинула tass.ru

Щонайменше чотири людини постраждали tass.ru

МНС продовжило пошуки постраждалих tass.ru

Є руйнування інфраструктури tass.ru

На трасі під час сходження снігу було від 4 до 12 осіб tass.ru

Попередньо, сходження лавини було примусовим tass.ru

Курорт Домбай на мапі Росії google.com.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що лавина зійшла в Красноярському краї (РФ). Загинули три людини, серед них однорічна дитина. Надзвичайна подія сталася в районі гірськолижного комплексу "Гора окрема" біля Норильська.

Ще одного постраждалого – підлітка 14 років – доставили в лікарню з важкими травмами. За даними Слідчого комітету Російської Федерації, усі вони були з однієї родини