У Росії копи зробили селфі на тлі тіл: розгорілася любовна драма

У Росії начальник карного розшуку відділу МВС Московського району Щукино В'ячеслав Горнєєв і його підлегла Тетяна Пуришева зробили селфі на фоні тіл померлих людей з судового моргу.

За таку витівку поліцейських і ще трьох їхніх начальників звільнили з правоохоронних органів, повідомляє пресслужба МВС РФ. Поліцейських звільнили "в зв'язку з вчиненням проступку, який ганьбить честь співробітника органів внутрішніх справ".

Газета "Комерсант" писала, що фото Горнєєва і Пуришевоє знайшла дружина майора , яка запідозрила чоловіка в зраді.

Пуришева і Горнєєв Комерсант

У морг, де була зроблена ця фотографія, Пуришеву направляли для роботи з непізнаними тілами – вона повинна була знімати відбитки пальців, встановлювати прикмети і шукати їх по різних базах. У день, коли було зроблено фото, Пуришева і Горнєєв були разом.

Дружина поліцейського, після виявлення знімка, вирішила йому помститися і відправила фотографію журналістам і керівництву ГУ МВС по Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іркутську (Росія) двоє поліцейських вдарили сплячого пасажира таксі електрошокером, від чого останній і помер.

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