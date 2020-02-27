Головна Новини
27 лютого • оновлено в 12:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії копи вбили електрошокером сплячого пасажира таксі

Читати матеріал російською

В Іркутську (Росія) двоє поліцейських вдарили сплячого пасажира таксі електрошокером, від чого останній і помер.

Про це повідомляє пресслужба Іркутського слідчого управління поліції.

"За версією слідства, вночі 15 лютого співробітники ППС, перевищуючи свої посадові повноваження, застосували щодо молодої людини спецзасіб без достатніх на те підстав", – йдеться в повідомленні.

Поліція Росії

Поліція Росії

За інформацією телеграм-каналу Baza, загиблим виявився 24-річний житель Іркутська Дмитро Харченко. Мати загиблого Маргарита розповіла, що син заснув в таксі по дорозі додому, а водій не зміг його добудитися. Тоді водій під'їхав до поліцейських і попросив допомогти йому розбудити хлопця.

Російські копи, щоб привести хлопця до тями, вдарили його електрошокером. Через розряд струму у сплячого Харченко почалася гостра серцева недостатність, і він помер.

За словами матері загиблого, поліцейськими були співробітники МВС Анхєєв та Любимов.

У Росії розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 КК Росії "Перевищення посадових повноважень, вчинене із застосуванням спеціальних засобів, з заподіянням тяжких наслідків". Поліцейські звільнені і зараз затримані та перебувають під вартою в СІЗО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському курорті Анапа двоє співробітників поліції згвалтували неповнолітню спортсменку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Іркутськ
Теги
Новини Росії поліція
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
9
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Samsonenko Yury
Samsonenko Yury
Страна тартария 404! Что ни день, то новые приколы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги