У Росії копи вбили електрошокером сплячого пасажира таксі

В Іркутську (Росія) двоє поліцейських вдарили сплячого пасажира таксі електрошокером, від чого останній і помер.

Про це повідомляє пресслужба Іркутського слідчого управління поліції.

"За версією слідства, вночі 15 лютого співробітники ППС, перевищуючи свої посадові повноваження, застосували щодо молодої людини спецзасіб без достатніх на те підстав", – йдеться в повідомленні.

Поліція Росії

За інформацією телеграм-каналу Baza, загиблим виявився 24-річний житель Іркутська Дмитро Харченко. Мати загиблого Маргарита розповіла, що син заснув в таксі по дорозі додому, а водій не зміг його добудитися. Тоді водій під'їхав до поліцейських і попросив допомогти йому розбудити хлопця.

Російські копи, щоб привести хлопця до тями, вдарили його електрошокером. Через розряд струму у сплячого Харченко почалася гостра серцева недостатність, і він помер.

За словами матері загиблого, поліцейськими були співробітники МВС Анхєєв та Любимов.

У Росії розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 КК Росії "Перевищення посадових повноважень, вчинене із застосуванням спеціальних засобів, з заподіянням тяжких наслідків". Поліцейські звільнені і зараз затримані та перебувають під вартою в СІЗО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському курорті Анапа двоє співробітників поліції згвалтували неповнолітню спортсменку.

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