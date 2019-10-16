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17 жовтня • оновлено в 00:49
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"Як символічно!" У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері: фотофакт

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У місті Санкт-Петербург у Росії навпроти Конституційного суду на стовпі повісили Основний закон країни, роздрукований на туалетному папері.

"Артоб'єкт", автори якого невідомі, протримався всього півгодини і потім його зняли поліцейські. Про це пише Neva.today (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Мережа бурхливо відреагувала на незвичайну витівку. "Як символічно!", "Як йому вдалося це роздрукувати?", "Ви згодні з тезою, що сьогодні Конституцією можна тільки д*пу підтерти?" – написали в коментарях.

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У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

Twitter Не Дума РФ

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

Twitter Не Дума РФ

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

Twitter Не Дума РФ

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

Twitter Yoda04

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії вчений Альберт Разін на знак протесту влаштував акт самоспалення перед будівлею місцевої держради.

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Росія
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Новини Росії
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очень символично! Для паРРаши туалетная бумага - это главная бумага!
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