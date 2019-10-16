"Як символічно!" У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері: фотофакт

У місті Санкт-Петербург у Росії навпроти Конституційного суду на стовпі повісили Основний закон країни, роздрукований на туалетному папері.

"Артоб'єкт", автори якого невідомі, протримався всього півгодини і потім його зняли поліцейські. Про це пише Neva.today (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Мережа бурхливо відреагувала на незвичайну витівку. "Як символічно!", "Як йому вдалося це роздрукувати?", "Ви згодні з тезою, що сьогодні Конституцією можна тільки д*пу підтерти?" – написали в коментарях.

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері Twitter Не Дума РФ

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері Twitter Не Дума РФ

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері Twitter Не Дума РФ

У Росії Конституцію надрукували на туалетному папері Twitter Yoda04

❗️В Петербурзі хто то затроліл конституційний суд, розклеївши навпаки того роздруковану на туалетному папері Конституцію РФ. pic.twitter.com/iSqf704dhW - знову Безвременье🇷🇺 ||| СВОБОДУ ПОЛІТВ'ЯЗНЯМ (@ proryvanet2) October 16, 2019

У Пітері якийсь тип затролліл Конституційний суд, розклеївши навпаки того роздруковану на туалетному папері конституцію РФ. Коли посадять на пляшку, буде питати - за що? pic.twitter.com/T0hQ8Batj8 - Чи не Дума РФ (@nodumagos) October 16, 2019

У Петербурзі якийсь анонім навпаки РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ, розклеїв на стовпі роздруковану на туалетному папері конституцію РФ.



Символічно вийшло!



Ви згодні з тезою, що сьогодні конституцією можна тільки жопу підтерти?

А нас цікавить, як йому вдалося це роздрукувати? pic.twitter.com/jv4oKAJuUC - агіт Росія (@agit_ru) October 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії вчений Альберт Разін на знак протесту влаштував акт самоспалення перед будівлею місцевої держради.

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