У Росії колишнього начальника колонії "Білий лебідь" знайшли з простреленою головою

У Росії, в Пермі, знайшли мертвим колишнього начальника колонії ІК-2, відомої як "Білий лебідь", – Ашота Саркісяна.

За інформацією місцевого Telegram-каналу "СоленыУши", Саркісян наклав на себе руки в салоні власного автомобіля після ДТП. Його виявили з простреленою головою і пістолетом у руках.

Видання Коммерсантъ із посиланням на інформацію пресслужби ГУ МВС у Пермському краю уточнило, що ДТП, після якої Саркісяна знайшли мертвим, сталося 3 січня.

Екскерівник колонії їхав за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser 200 другорядною дорогою і на перехресті зіткнувся з Ford Focus. У результаті зіткнення постраждала пасажирка легковика. Їй надали допомогу й відправили лікуватися додому.

Про можливе самогубство в повідомленні не згадується.

Видання нагадало, що Саркісян працював у системі виконання покарань із 70-х років, а колонію "Білий лебідь" очолив у 2002 році.

Вона прославилася одним із найжорсткіших режимів утримання, з кінця 1990-х років тут відбувають покарання засуджені на довічне ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії, в республіці Тува, унаслідок ДТП за участю двох легковиків загинуло вісім осіб. Інцидент трапився 3 січня в Улуг-Хемському районі на 953 кілометрі федеральної автодороги Р-257 "Єнісей".