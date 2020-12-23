У Росії колишній військовий льотчик заявив, що зняв на відео "дух тещі"

Колишній військовий льотчик з Росії стверджує, що йому вдалося зняти на відео "дух померлої тещі".

Відеозапис розповіді Олександра Румянцева і кадри зафіксованого явища опублікував Telegram-канал Mash. Чоловік зазначив, що стикався з такими явищами коли був пілотом військової транспортної авіації (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Румянцев розповів, що 17 грудня померла його теща, а енергетичний згусток ("плазмоцид") з'явився в ту ж ніч на вулиці біля його будинку, де цілодобово ведеться відеоспостереження. Чоловік вважає, що це був дух жінки, який матеріалізувався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в мережі стало вірусним відео, на якому порожній тренажер рухається сам по собі.

Ролик був знятий в індійському місті Джхансі. Користувачі інтернету вирішили, що привид, а поліція навіть почала розслідування дивного явища.