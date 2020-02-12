У Росії колишній топчиновник наклав на себе руки в залі суду: всі деталі

У Росії ексначальник управління автотранспорту ФСВП Віктор Свиридов вистрілив собі в серце (за іншими відомостями – в голову) після винесення вироку у справі про вимагання.

Як передає РБК, ці дані вже підтвердив адвокат Свиридова Григорій Іванищев. "Швидше за все, він помер", – сказав він.

У Росії ексначальник управління автотранспорту ФСВП вбив себе у суді Ілюстрація

Зазначається, що колишній топчиновник звинувачувався у вимаганні 10 млн руб. у колишнього заступника директора ФСВП Олександра Сапожнікова. До вироку він перебував під підпискою про невиїзд.

Після слів судді Наталії Шабашевої про взяття під варту в залі суду Свиридов наклав на себе руки. Він застрелився з особистого нагородного пістолета, почувши вирок – 3 роки ув'язнення.

Як Свиридов зумів пронести зброю до будівлі суду, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року в Росії наклав на себе руки глава ОМВС Яковлівського міськокругу Бєлгородської області Олександр Рахімбердін.

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