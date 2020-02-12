Головна Новини
12 лютого • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії колишній топчиновник наклав на себе руки в залі суду: всі деталі

3.3т
Читати матеріал російською

У Росії ексначальник управління автотранспорту ФСВП Віктор Свиридов вистрілив собі в серце (за іншими відомостями – в голову) після винесення вироку у справі про вимагання.

Як передає РБК, ці дані вже підтвердив адвокат Свиридова Григорій Іванищев. "Швидше за все, він помер", – сказав він.

Новини
У Кривому Розі екс-в'язень влаштував публічне самогубство. Фото 18+

У Росії ексначальник управління автотранспорту ФСВП вбив себе у суді

У Росії ексначальник управління автотранспорту ФСВП вбив себе у суді

Ілюстрація

Зазначається, що колишній топчиновник звинувачувався у вимаганні 10 млн руб. у колишнього заступника директора ФСВП Олександра Сапожнікова. До вироку він перебував під підпискою про невиїзд.

Після слів судді Наталії Шабашевої про взяття під варту в залі суду Свиридов наклав на себе руки. Він застрелився з особистого нагородного пістолета, почувши вирок – 3 роки ув'язнення.

Як Свиридов зумів пронести зброю до будівлі суду, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року в Росії наклав на себе руки глава ОМВС Яковлівського міськокругу Бєлгородської області Олександр Рахімбердін.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
2
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
ccыкливый кaцaп! как собственно и вся нaция русских!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
фил филька
фил филька
в украине патриоты и не таких отбивали в зале суда)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Kарлова Вера
Kарлова Вера
И? Вроде хорошая новость. Взятки вымогать норм было? А как отвечать, так грустно? Сдох? Туда и дорога.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги