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24 вересня • оновлено в 14:15
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У Росії колишній мер міста наклав на себе руки після відставки: що відомо

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Колишній глава Новокуйбишевська (Росія) Володимир Фомін наклав на себе руки через кілька днів після відставки. Попередньою причиною смерті стало вогнепальне поранення у груди.

Як повідомило видання 63.ru, посилаючись на СУ СКР у Самарській області, чоловіка після спроби суїциду виявили в його будинку і доправили у реанімацію.

А виданню "НСК63" власні джерела повідомили, що в ніч на 24 вересня бригада швидкої допомоги вирушила рятувати Фоміна, який перебував у важкому стані.

У Росії колишній мер міста наклав на себе руки

У Росії колишній мер міста наклав на себе руки

Його довезли до операційної о 7.50 ранку. Лікарі намагалися врятувати Фоміна, але той помер. Попередньою причиною смерті стало вогнепальне поранення у груди.

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Інформацію про загибель колишнього глави Новокуйбишевська підтвердили на офіційному сайті Адміністрації міського округу.

"Сьогодні, 24 вересня, о 08.35 на 58-му році життя помер колишній глава м.о. Новокуйбишевська В.Н. Фомін", – йдеться у повідомленні.

ЗМІ написали, що Фомін став мером Новокуйбишевська у грудні 2018 року. За інформацією джерел, у нього була хвороба серця. Він переніс кілька операцій. Посаду глави міста Фомін залишив кілька днів тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії наклав на себе руки глава ОМВД Яковлівського міськокругу Бєлгородської області Олександр Рахімбердін. Раніше рахунки з життя звели двоє росгвардійців.

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Місце
Росія
Тег
самогубство
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Чан Джеки
Чан Джеки
ето тока мер а ждемс президента.обидно досадно но ладно вова ты коды.
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