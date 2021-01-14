У Росії кіт захворів на коронавірус

У Росії домашній кіт захворів на коронавірус. Ймовірно, він заразився від своїх господарів.

Вчені Науково-дослідного інституту грипу імені Смородинцева в Санкт-Петербурзі провели дослідження вірусу у тварини, пишуть РИА Новости.

Як з'ясувалося, знайдений у кота штам ідентичний тому, який циркулює в країні.

За словами дослідників, у нього спостерігалися апатія і відмова від їжі. Зараз тварині ліпше.

Вони вважають, що кота заразили господарі, які перенесли коронавірус у легкій формі.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що коти і собаки меншою мірою схильні до COVID-19. Найбільша ймовірність заразитися – у тхорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2020 року в Нью-Йорку померла німецька вівчарка на прізвисько Бадді, яка стала першою в країні з діагнозом COVID-19. Найімовірніше, вона заразилася від свого господаря.

До цього в Британії вперше коронавірус підтвердили у кішки.