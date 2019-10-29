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29 жовтня • оновлено в 14:10
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У Росії канібал по-звірячому вбив і з'їв трьох своїх друзів

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В Архангельську (Росія) чоловік убив і з'їв трьох своїх друзів. Жорстоку розправу він здійснював тоді, коли товариші по чарці спали.

Вбивав людей він ножем, а потім розчленовував тіла. Про це повідомляє НТВ. Частину тіла він з'їдав, а залишки розподіляв по пакетам і викидав у водойми.

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"Слід відзначити особливу зухвалість, безпринципність і холоднокровність обвинуваченого. Так, убивши одну зі своїх жертв, він став проживати в його квартирі, при цьому батькам убитого розповідав про те, що їхній син нібито поїхав на заробітки в інше місто, а йому здав квартиру", – розповіли в Слідчому комітеті.

Канібалізмом чоловік займався в період з березня 2016 року по березень 2017 року, його визнали осудним.

Канібал з Росії

Канібал з Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Хабаровськом 80-річна пенсіонерка вбила і розчленувала квартиранта з України, який працював двірником. Фрагменти тіла 52-річного чоловіка було знайдено 30 січня на вулиці в селищі Березівка.

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Росія Архангельськ
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые прежде чем начинать писать про рузьзге мир вспомните про андрюшку из села яблочное ))
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