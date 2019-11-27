У Росії хлопець вів трансляцію свого самогубства: подробиці

У Підмосков'ї (Росія) молодий хлопець наклав на себе руки після сварки з дівчиною і зняв це на відео.

Як пише "Комсомольська правда" нещасний випадок трапився 20 листопада в селищі Дякове у Росії. До правоохоронців звернувся колега хлопця по будівельним роботах. Він розповів, що його напарник скоїв самогубство в одному з котеджів.

Охорона проїхала за чоловіком у вказаний будинок і виявила вже бездиханне тіло молодого хлопця. Поруч із ним лежав телефон, який був увімкнений, а на ньому тривав запис, що транслювався на його сторінку в соціальній мережі.

Фото хлопця виклала в мережу його дівчина "Комсомольська правда"

Як розповіло виданню поінформоване джерело, співробітники служби безпеки котеджного селища стали свідками сварки 27-річного хлопця зі своєю дівчиною. Молоді люди лаялися і розійшлися, після чого молодик вирушив у один із котеджних будинків.

Пізніше він запустив прямий ефір у соцмережі та посеред нього звів рахунки з життям. Його дівчина підтвердила, що того дня він справді транслював свою смерть, але про неї в цьому ефірі він не сказав жодного слова.

Після інциденту співробітники поліції видалили сторінку Сергія разом із відеозаписом і передали інформацію в слідчий комітет.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві літня жінка скоїла страшне самогубство – викинулася з вікна 4 поверху 14-поверхового будинку на Березняках на очах у свого сина.

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