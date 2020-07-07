У Росії горів НДІ, що займається розробкою вакцини проти COVID-19. Відео
У Москві сталася пожежа на даху наукового дослідного інституту, в якому ведеться розробка вакцини від COVID-19.
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Як повідомляють РИА Новости з посиланням на МНС, рятувальники ліквідували загоряння (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
Йдеться про Інститут біоорганічної хімії імені академіків Шемякіна і Овчинникова.
"Ліквідація відкритого горіння в 23:29", – заявили рятувальники.
За даними прес-служби МНС РФ, загоряння відбувалося на площі 10 квадратних метрів.
Інститут біоорганічної хімії імені академіків Шемякіна і Овчинникова Російської академії наук (ІБХ РАН) зараз веде розробку перспективної вакцини проти COVID-19.
(Відео – Twitter телеканалу 360)
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві наприкінці червня стався вибух газу в квартирі житлового будинку, після чого почався масштабний пожежа. В результаті НП кілька людей постраждали.