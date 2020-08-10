У Росії фармкомпанії виступили проти реєстрації вакцини від COVID-19

Російські фармацевти закликали міністерство охорони здоров'я РФ відкласти реєстрацію вакцини від COVID-19, яку розробили в одній із його структур – центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії.

Вони заявили, що поки немає підстав робити висновки про її ефективність, оскільки препарат не пройшов необхідні випробування. Про це йдеться в заяві Асоціації організацій клінічних досліджень, направленій главі відомства Михайлу Мурашку, передає "Медуза".

"Це нова вакцина, вона поки що не завершила тестування за участю навіть сотень людей, не кажучи вже про прийняті на фазі III декілька тисячах учасників дослідження", – зазначено в листі АОКД, що об'єднує російські фармацевтичні компанії та дослідницькі організації.

Посилаючись на копію цього листа, видання зазначає, нібито розробники пояснюють безпрецедентно швидкий вихід на етап реєстрації препарату тим, що в його основу покладено вакцину проти вірусу MERS, над якою вже декілька років працюють у Центрі Гамалії.

Також в асоціації підкреслюють, що, згідно з державним реєстром клінічних досліджень, ця вакцина все ще перебуває в розробленні, зокрема в дослідженні фази I-II, завершити яку планується тільки до 31 грудня 2020 року.

У Росії фармкомпанії закликали МОЗ відкласти реєстрацію вакцини від COVID-19

Через це автори звернення закликали МОЗ РФ "не форсувати розроблення" препарату, оскільки в світі нараховується 26 вакцин-кандидатів, до того ж шість із них тестують за участю тисяч і десятків тисяч осіб.

"Прискорена реєстрація вже не зробить Росію лідером у цих перегонах, вона лише піддасть непотрібній небезпеці кінцевих споживачів вакцини, громадян РФ", – переконані фахівці російських фармкомпаній.

Зазначимо, що масове виробництво російської вакцини від коронавірусу має розпочатися не раніше від кінця 2020 року. Однак у РФ заявляють, що вже восени можна буде потенційно почати вакцинацію груп ризику за винятком літніх людей і дітей.

Відомо також, що деякі медики й чиновники уряду Москви навіть отримали пропозицію зробити щеплення від COVID-19 вакциною, реєстрація якої тільки очікується найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заявили, що створили світлодіодну установку для безпечного лікування від важких захворювань, враховуючи коронавірус.