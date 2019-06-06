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У Росії екстрено сів літак із пасажирами: що трапилося

2.5тЧитати матеріал російською

У четвер, 6 червня, у московському аеропорту Домодєдово екстрено сів пасажирський літак, що вилетів у Бордо, Франція.

Попередня причина аварії — проблеми із датчиком шасі, передає РИА "Новости".

Повідомляється, що авіалайнер Airbus-320 рейсом 793 Москва-Бордо "Уральських авіаліній" повернувся в аеропорт Домодєдово через спрацювання датчика несправності шасі.

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Зазначається, що посадка відбулася успішно. В результаті події ніхто не постраждав.

Airbus-320

Airbus-320

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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РосіяМосква
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літакРосія
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