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30 вересня • оновлено в 19:15
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У Росії екстрено сів літак із пасажирами: подробиці НП

4.4т Читати матеріал російською

У понеділок, 30 вересня, в Росії здійснив екстрену посадку літак, який прямував із Краснодара в Іркутськ.

Авіалайнер компанії "Уральські авіалінії" здійснив вимушене приземлення в аеропорту Єкатеринбурга через зіткнення з птахом, передає "РИА Новости".

"Екіпаж повітряного судна Airbus A320, який виконує рейс U6699 за маршрутом Краснодар – Іркутськ, після зльоту з аеропорту Краснодара доповів про зіткнення з птахом. Для огляду повітряного судна спеціалістами авіакомпанії і забезпечення безпечного польоту екіпаж вирішив здійснити вимушену посадку в базовому аеропорту "Кольцово", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що літак вдало приземлився в аеропорту. Пасажирів повинні відправити до пункту призначення резервним повітряним судном.

Російський літак

Російський літак

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Місце
Росія Єкатеринбург
Теги
Новини Росії літак
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Валевич Борис
Валевич Борис
теперь в раше птицы во всем виноваты
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