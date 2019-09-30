У Росії екстрено сів літак із пасажирами: подробиці НП

У понеділок, 30 вересня, в Росії здійснив екстрену посадку літак, який прямував із Краснодара в Іркутськ.

Авіалайнер компанії "Уральські авіалінії" здійснив вимушене приземлення в аеропорту Єкатеринбурга через зіткнення з птахом, передає "РИА Новости".

"Екіпаж повітряного судна Airbus A320, який виконує рейс U6699 за маршрутом Краснодар – Іркутськ, після зльоту з аеропорту Краснодара доповів про зіткнення з птахом. Для огляду повітряного судна спеціалістами авіакомпанії і забезпечення безпечного польоту екіпаж вирішив здійснити вимушену посадку в базовому аеропорту "Кольцово", – йдеться в повідомленні.

Новини В небе столкнутся новейшие самолеты США и России

Зазначається, що літак вдало приземлився в аеропорту. Пасажирів повинні відправити до пункту призначення резервним повітряним судном.

Російський літак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У місті Барнаул (Росія) здійснив аварійну посадку пасажирський літак із палаючим шасі, в результаті чого, за останніми даними, постраждали 56 осіб.

В аеропорту "Шереметьєво" (Росія) під час запуску в літака, на борту якого перебували пасажири, загорівся двигун.

У Росії пасажирський аеробус, який летів із Владивостока, здійснив екстрену посадку в Південно-Сахалінську через технічну несправність.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.