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8 листопада • оновлено в 09:21
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У Росії екстрено сів літак із пасажирами: перші подробиці

2.9т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 8 листопада в московському аеропорту "Шереметьєво" екстрено сів літак "Sukhoi Superjet-100", що летів із Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах.

"У літака були виявлені несправності механізації крила. Він здійснив посадку у штатному режимі", – йдеться у повідомленні.

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На борту лайнера перебували 79 пасажирів і 5 членів екіпажу, постраждалих немає.

У Росії екстрено сів літак із пасажирами: перші подробиці

Скріншот

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Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії літак Шереметьєво
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Валевич Борис
Валевич Борис
на этой помойке все сделано из говна
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
Иваненко Виталий, нет сам Иваненко Виталий,который шото сказал-как г.вном плюнул.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
, Даже сам Валевич Борис???
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