У Росії екстрено сів літак із пасажирами: перші подробиці

У п'ятницю, 8 листопада в московському аеропорту "Шереметьєво" екстрено сів літак "Sukhoi Superjet-100", що летів із Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах.

"У літака були виявлені несправності механізації крила. Він здійснив посадку у штатному режимі", – йдеться у повідомленні.

На борту лайнера перебували 79 пасажирів і 5 членів екіпажу, постраждалих немає.

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Раніше в московському аеропорту Шереметьєво літак Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку і загорівся. В результаті НП з літаком "Аерофлоту" з 78 пасажирів і членів екіпажу загинула 41 особа.

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