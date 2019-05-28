У Росії екстрено сів Boeing з 149 пасажирами: що відомо

В аеропорту Іркутська (Росія) вдень 28 травня здійснив аварійну посадку Boeing 737 з 149 пасажирами на борту.

За попередньою інформацією, пілоти запросили посадку через технічні неполадки, передає ТАСС.

"Літак авіакомпанії "Северный ветер" здійснив аварійну посадку в Іркутську, він виконував рейс з Благовещенська в Москву. На борту 149 пасажирів. Причина - відмова висотоміра", - повідомив співробітник прес-служби аеропорту.

Ілюстрація RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в аеропорту "Пулково" здійснив екстрену посадку літак Airbus 330 компанії Hainan Airlines. Сигнал про спалах на борту стався через несправний датчик.

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