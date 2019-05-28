ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Росії екстрено сів Boeing з 149 пасажирами: що відомо

925Читати матеріал російською

В аеропорту Іркутська (Росія) вдень 28 травня здійснив аварійну посадку Boeing 737 з 149 пасажирами на борту.

За попередньою інформацією, пілоти запросили посадку через технічні неполадки, передає ТАСС.

"Літак авіакомпанії "Северный ветер" здійснив аварійну посадку в Іркутську, він виконував рейс з Благовещенська в Москву. На борту 149 пасажирів. Причина - відмова висотоміра", - повідомив співробітник прес-служби аеропорту.

Новини
У Росії відбулась нова НП з пасажирським літаком: що трапилось

Ілюстрація

Ілюстрація

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в аеропорту "Пулково" здійснив екстрену посадку літак Airbus 330 компанії Hainan Airlines. Сигнал про спалах на борту стався через несправний датчик.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяІркутськ
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки