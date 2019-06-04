У Росії екстрено приземлився літак: що трапилося

У російському "Внуково" екстрено приземлився літак, що вилетів з Москви до Берліна.
Boeing 737 здійснив посадку в московському аеропорту, передає РІА "Новости" з посиланням на представника екстрених служб.
Повідомляється, що на борту авіалайнера спрацював датчик турбонаддува, та було прийнято рішення повернутися в аеропорт. Уточнюється, що на борту повітряного судна знаходиться 101 осіб.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії Boeing 737-500 авіакомпанії "Ютейр" не зміг вилетіти з аеропорту через поломку підкрилок.
У Мордовії блискавка влучила в Superjet, що виконував рейс з Москви в ніч на суботу, після цього лайнер благополучно здійснив політ.
Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманськ) російської компанії "Аерофлот" екстрено повернувся в аеропорт "Шереметьєво", де загорівся. В результаті НП загинула 41 людина.
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