ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Росії екстрено приземлився літак: що трапилося

1.3тЧитати матеріал російською

У російському "Внуково" екстрено приземлився літак, що вилетів з Москви до Берліна.

Boeing 737 здійснив посадку в московському аеропорту, передає РІА "Новости" з посиланням на представника екстрених служб.

Повідомляється, що на борту авіалайнера спрацював датчик турбонаддува, та було прийнято рішення повернутися в аеропорт. Уточнюється, що на борту повітряного судна знаходиться 101 осіб.

Новини
Пасажир палив на борту? У Росії сталася нова НП з літаком

У Росії екстрено приземлився літак: що трапилося

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії Boeing 737-500 авіакомпанії "Ютейр" не зміг вилетіти з аеропорту через поломку підкрилок.

  • У Мордовії блискавка влучила в Superjet, що виконував рейс з Москви в ніч на суботу, після цього лайнер благополучно здійснив політ.

  • Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманськ) російської компанії "Аерофлот" екстрено повернувся в аеропорт "Шереметьєво", де загорівся. В результаті НП загинула 41 людина.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМосква
Теги
BoeingлітакРосія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки