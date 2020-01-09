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9 січня • оновлено в 10:14
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У Росії екстрено приземлився Boeing: подробиці НП

2.2т
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У Росії літак Boeing 777 авіакомпанії "Аерофлот", який летів із Москви до Тель-Авіва (Ізраїль) раптово повернувся в аеропорт "Шереметьєво".

Інцидент трапився вранці 9 січня. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на екстрені служби.

За попередньою інформацією, екіпаж вирішив повернутися в аеропорт через спрацювання датчика палива.

У "Шереметьєво" екстрено приземлився Boeing 777

У "Шереметьєво" екстрено приземлився Boeing 777

samolety.org

"Літак здійснив посадку в штатному режимі. Постраждалих немає", – зауважив співрозмовник.

За даними екстрених служб, посадка авіалайнера пройшла благополучно. Подробиці НП уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 8 січня в аеропорту Тель-Авіва (Ізраїль) у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air загорівся двигун під час розгону перед зльотом.

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Автор
Діна Баронова
Тема
НП в Шереметьєво
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Boeing літак
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Что то молчат небратья. Обычно такие новости их радовали. https://www.obozrevatel.com/russia/u-samoleta-ufa-nizhnevartovsk-otkazal-dvigatel-novosti-rossii.htm https://www.obozrevatel.com/russia/otkazal-dvigatel-v-rossii-sluchilos-novoe-chp-s-samoletom.htm https://www.obozrevatel.com/russia/v-rossii-v-nebe-slomalsya-samolet-na-bortu-176-chelovek.htm
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