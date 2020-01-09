У Росії екстрено приземлився Boeing: подробиці НП

У Росії літак Boeing 777 авіакомпанії "Аерофлот", який летів із Москви до Тель-Авіва (Ізраїль) раптово повернувся в аеропорт "Шереметьєво".
Інцидент трапився вранці 9 січня. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на екстрені служби.
За попередньою інформацією, екіпаж вирішив повернутися в аеропорт через спрацювання датчика палива.
У "Шереметьєво" екстрено приземлився Boeing 777
samolety.org
"Літак здійснив посадку в штатному режимі. Постраждалих немає", – зауважив співрозмовник.
За даними екстрених служб, посадка авіалайнера пройшла благополучно. Подробиці НП уточнюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 8 січня в аеропорту Тель-Авіва (Ізраїль) у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air загорівся двигун під час розгону перед зльотом.
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