У Росії екстрено приземлився Boeing: подробиці НП

У Росії літак Boeing 777 авіакомпанії "Аерофлот", який летів із Москви до Тель-Авіва (Ізраїль) раптово повернувся в аеропорт "Шереметьєво".

Інцидент трапився вранці 9 січня. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на екстрені служби.

За попередньою інформацією, екіпаж вирішив повернутися в аеропорт через спрацювання датчика палива.

У "Шереметьєво" екстрено приземлився Boeing 777 samolety.org

"Літак здійснив посадку в штатному режимі. Постраждалих немає", – зауважив співрозмовник.

За даними екстрених служб, посадка авіалайнера пройшла благополучно. Подробиці НП уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 8 січня в аеропорту Тель-Авіва (Ізраїль) у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air загорівся двигун під час розгону перед зльотом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.