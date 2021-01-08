У Росії два літаки зіткнулися в небі, є жертви. Фото та відео НП

У Ленінградській області Росії 8 січня під час польоту зіткнулися два легкомоторні літаки.

Пілот і двоє пасажирів повітряного судна Paper загинули. На борту другого літака – Cessna – знаходився лише пілот. Він госпіталізований, передає ТАСС із посиланням на пресслужбу обласного ГУ МНС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Уточнимо: смертельна НП сталася в Ломоносовському районі біля села Гостилиці.

За попередніми даними, приватний Cessna злетів із посадкового майданчика о 13:38 (за мск), а Paper – о 13:39. Зіткнення відбулося в повітряному просторі над територією посадкового майданчика о 13:40.

Як наслідок, Cessna приземлився з невеликими пошкодженнями, а судно Paper зазнало аварії.

За цим фактом Слідчим комітетом порушено кримінальну справу. В екстрених службах вважають, що причиною аварії могли стати помилка пілотування чи технічна несправність.

Telegram-канал "Mash на Мойке" пише, що, попередньо, за штурвалом літака Paper, якиц розбився, сидів пілот аеродрому Гостилиці Микола Іванов. Разом із ним загинули двоє пасажирів, одна з них жінка.

На цьому судні влаштовували розважальні польоти. За 15-хвилинну екскурсію аероклуб просив 5 тисяч рублів (трохи більше 1 900 гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині 9 грудня 2020 року впав легкомоторний літак, внаслідок чого загинула одна особа.