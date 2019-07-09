У Росії до приїзду Путіна людей зачинили в будинках. Фото

У Єкатеринбурзі до приїзду президента РФ Володимира Путіна загородили вулиці і обмежили рух по дорогах.
Також по місту були опечатані каналізаційні люки та ліхтарні стовпи, повідомляє Е1.RU.
Місцевим жителям забороняють виходити на вулицю і навіть виглядати з вікон. Всы ларьки по ходу руху президентського кортежу були закриті.
Відзначимо, що депутат з Азбесту Наталія Крилова вийшла на одиночний пікет в аеропорту Кольцово, але її затримали.
"Наталя Крилова вирішила зустріти Путіна і запросити його в місто Азбест, в селище Лісозавод, де люди змушені жити в жахливих умовах, без газу і з туалетом на вулиці. Співробітники поліції вилучили у неї паспорт і мають намір скласти протокол про адміністративне правопорушення", – розповіла виданню знайома депутата Юлія.
Разом з главою Кремля прилетів цілий літак з його президентським пулом. Путін в Єкатеринбурзі відвідає глобальний саміт з виробництва та індустріалізації GMIS-2019 і зустрінеться зі студентами УрФУ.
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Володимир Путін прибув в Єкатеринбург
Е1.RU
Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург
Е1.RU
Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург
Е1.RU
Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург
Е1.RU
Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург
Е1.RU
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін запізнився на зустріч з Папою Римським.
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