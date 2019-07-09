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У Росії до приїзду Путіна людей зачинили в будинках. Фото

1.7т Читати матеріал російською

У Єкатеринбурзі до приїзду президента РФ Володимира Путіна загородили вулиці і обмежили рух по дорогах.

Також по місту були опечатані каналізаційні люки та ліхтарні стовпи, повідомляє Е1.RU.

Місцевим жителям забороняють виходити на вулицю і навіть виглядати з вікон. Всы ларьки по ходу руху президентського кортежу були закриті.

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Відзначимо, що депутат з Азбесту Наталія Крилова вийшла на одиночний пікет в аеропорту Кольцово, але її затримали.

"Наталя Крилова вирішила зустріти Путіна і запросити його в місто Азбест, в селище Лісозавод, де люди змушені жити в жахливих умовах, без газу і з туалетом на вулиці. Співробітники поліції вилучили у неї паспорт і мають намір скласти протокол про адміністративне правопорушення", – розповіла виданню знайома депутата Юлія.

Разом з главою Кремля прилетів цілий літак з його президентським пулом. Путін в Єкатеринбурзі відвідає глобальний саміт з виробництва та індустріалізації GMIS-2019 і зустрінеться зі студентами УрФУ.

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Володимир Путін прибув в Єкатеринбург

Е1.RU

Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург

Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург

Е1.RU

Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург

Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург

Е1.RU

Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург

Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург

Е1.RU

Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург

Шаржі на тему приїзду Путіна в Єкатеринбург

Е1.RU

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін запізнився на зустріч з Папою Римським.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Єкатеринбург
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Вот где народный президент, зе - отдыхает ! Только не понятно зачем было люки и столбы опечатывать, так Пу боится народной любви и поддержки ? Россияне, вы что угрожали его повесить или утопить ?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Меня зовут- дурачок то ты по призванию или рождению?почитай о системы охраны первых лиц больших государств.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Я бы этих рабов на цепь посадил!
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