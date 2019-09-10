У Росії дізналися ім'я "американського крота" у Кремлі

Можливим інформатором США у російському уряді, якого, за даними CМИ, мало не розкрив глава Білого дому Дональд Трамп, можуть звати Олег Смоленков.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерело в держорганах США. Так, Смоленков працював секретарем у посольстві Росії в США в Вашингтоні, в апараті уряду РФ і в адміністрації президента Росії. У 2017 році він разом із дружиною і трьома дітьми виїхав на відпочинок у Чорногорію, після чого всі вони зникли.

Російські слідчі органи порушили кримінальну справу за статтею "вбивство", розслідування кілька разів зупинялося і поновлювалося. Але в ФСБ нібито з'ясували, що передбачувані жертви живі і знаходяться в іншій країні.

ФСБ з'ясувала, що агент живий "Газета.ру"

Так, стало відомо, що в червні 2018 року Олег та Антоніна Смоленкови купили будинок вартістю 925 тис дол. у місті Стаффорд (штат Віргінія). У мережі є також дані про реєстрацію договору управління власністю на ім'я Олега і Антоніни Смоленкових, оформленого 28 січня 2019 року.

Джерела кажуть, що їм важко оцінити цінність Смоленкова для американських спецслужб.

Одні стверджують, що він займався не змістовною роботою, а скоріше технічною: закупівлями, організацією поїздок, особистими дорученнями начальства. Інші ж вказують на те, що Олег Смоленков працював у посольстві Росії у Вашингтоні у той час, коли послом був Юрій Ушаков – нинішній помічник президента Росії з міжнародних справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в 2017 році США таємно вивезли з Росії цінного агента, який був впроваджений в уряд країни. Рішення нібито прийняли в тому числі через побоювання, що Трамп "неодноразово неправильно поводився з секретними розвідданими" і міг сприяти викриттю шпигуна.

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