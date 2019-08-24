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У Росії дівчата до напівсмерті побили "кривдницю": кадри 18+

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У Воронежі компанія підлітків від 12 до 16 років жорстоко побила 13-річну Марину Лаврову на одному з покинутих дитячих майданчиків.

Інцидент стався 9 серпня, близько другої години дня, в районі торгового центру "Меблі Чорнозем'я". Однак ЗМІ, зокрема "Моє! Online", стало відомо про це тільки зараз (щоб побачити відео, проскрольте до кінця сторінки).

В результаті побиття дитина втратила свідомість і потрапила в реанімацію.

У Росії дівчата до напівсмерті побили "кривдницю"

У Росії дівчата до напівсмерті побили "кривдницю"

moe-online.ru

Приводом для нападу на дівчинку послужило листування у "ВКонтакте", в якій школярка заступилася за свою маму, яку назвали "алкоголічкою". Били Лаврову її колишня подруга і незнайомка. Також за ходом бійки з боку спостерігали три хлопця, вони ж і знімали те, що відбувається на камеру.

Дівчинка вже двічі була госпіталізована через безперервний головний біль.

У Росії дівчата до напівсмерті побили "кривдницю"

У Росії дівчата до напівсмерті побили "кривдницю"

moe-online.ru

Головне управлінні МВС по Воронезькій області проводить перевірку за фактом події.

"За підсумками лікування дівчинки проведуть судово-медичну експертизу, і, виходячи з її результатів, буде вирішуватися питання про те, хто і яке покарання понесе", —прокоментували в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії чоловік жорстоко побив дитину. У мережі з'явилося відео інциденту.

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Росія Воронеж
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