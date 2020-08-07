У Росії дівчина продала душу "дияволу" майже за 100 тисяч: афериста затримали

У Росії 16-річна дівчина продала душу "дияволу" за 93 тисячі рублів – 35 тисяч гривень. Знайомий 18-річний хлопець назвав себе провідником і пообіцяв забезпечити виконання бажань.

Аферист з Владивостока розповів, що захоплюється магією і вміє ворожити на картах, читати думки, наводити псування. Юнак переконав школярку здати цінності в ломбард, а гроші перевести йому, повідомляє РИА Новости.

В ході спілкування в соцмережах зловмисник говорив, що пов'язаний з криміналом, і просив дівчину повністю видаляти листування. Пізніше він умовив її віддати йому телефон і ноутбук.

"Сказавши, що це необхідно для безпеки, щоб їх не помістили в психіатричну лікарню. Надалі хлопець повідомив, що для їх безпеки спалив речі. Після чого їх спілкування припинилося. Загальний збиток, заподіяний потерпілій, склав 93 тисячі рублів", – повідомили в поліції.

Підозрюваного затримали та порушили кримінальну справу за статтею "Шахрайство, вчинене із заподіянням значної шкоди громадянинові". Хлопцеві загрожує до п'яти років позбавлення волі. Поліція перевіряє його на причетність до аналогічних злочинів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, шахраї в мережі придумали новий спосіб обману: довірливим українцям "продають душі", які нібито дозволять поліпшити матеріальне становище і отримати довгоочікуване благополуччя, іншим же обіцяють заплатити 22 тисячі гривень за "продаж найголовнішого органу".