У Росії дівчина одружилася сама з собою. Незвичайне відео
У Саратовській області (Російська Федерація) дівчина одружилася сама з собою.
Про це повідомили на сторінці Mash в Telegram. Дівчину звуть Яна, їй 30 років, раніше заміжньою не була, жила п'ять років з хлопцем, але пара розлучилася (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як відзначили журналісти, нареченій дуже набридло запитання "а коли вже нарешті" і натяки про годинник, який "тікає". Тому вона влаштувала церемонію для друзів, рідних і себе.
Так, дівчина одна пройшла під "дощем" з трояндових пелюсток, сама собі одягнула кільце. Бюджет такого весілля склав менше 1000 рублів (менше 380 грн).
Як повідомляв OBOZREVATEL, дев'ятнадцятирічна харків'янка Катерина Крючкова, яка виставила свою цноту на аукціоні, продала її 58-річному жителю Німеччині за 1,3 млн євро.