У Росії дитину мало не вбила зарядка для телефону: в чому небезпека

У Росії дитину мало не вбила зарядка для телефону.

У Москві (Росія) маленька дитина отримала удар струмом від зарядного пристрою для телефону.

Як повідомляє "Московський комсомолець", НП трапилася на бульварі Маршала Рокоссовського 7 липня. Малюка госпіталізували з електротравми. Йому всього 1 рік і 7 місяців.

Як повідомили в правоохоронних органах, близько 21.00 малюк облизав вилку від зарядного пристрою і вставив в розетку. Мама почула характерний хлопок, потім пролунав плач сина.

Права ручка хлопчика почервоніла. Про всяк випадок мати вирішила викликати швидку допомогу. Всю ніч малюк провів у лікарні, на ранок його виписали.

Відзначимо, як раніше писав OBOZREVATEL, смартфон, який перебуває на зарядці, здатний вбити уві сні лежачу поруч людину, з ним також смертельно небезпечно приймати ванну. Найбільша небезпека для життя виходить не від електромагнітного випромінювання, як думає більшість людей, а від електричного струму.

Сучасні зарядні пристрої спроектовані по схемі імпульсного перетворювача напруги. Якщо старі зарядки стабільно видавали потрібну кількість вольт (1, 3, 5), то зараз все діє інакше: всередині зарядного пристрою знаходяться силові елементи, що працюють під напругою іноді вище 220 вольт.

В цьому плані небезпечними також є неякісні "зарядки", смертельно небезпечним може бути ще вибух акумулятора, а також розмова по телефону під час грози на відкритому просторі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Алма-Атинській області Казахстану померла 14-річна дівчинка після того, як залишила смартфон заряджатися біля ліжка.