У Росії діти 10 хвилин провисіли вниз головою на атракціоні. Відео
В Нальчике сломался аттракцион.
У парку російського міста Нальчик стався інцидент на одному з атракціонів.
Як повідомляє НТВ, дорослі і діти, які каталися на ньому, близько 10 хвилин провисіли вниз головою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
"Близько 10 хвилин вниз головою провисіли діти і дорослі на атракціоні в парку Нальчика. Карусель з незрозумілих причин перекинулася і зупинилася", – йдеться в повідомленні.
Пізніше всіх вдалося благополучно спустити на землю.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Казахстані дитина випала з атракціону в парку і отримав важкі травми.
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