"Велике" відкриття на рівні "Шнобелевки" зробили журналісти "Проекту". Виявляється, кампанія Ксенії Собчак на президентських виборах 2018 року було повністю узгоджена з Кремлем. Ви б ніколи б не здогадалися! Політична проституція Собчак – давно встановлений діагноз. Гігієна – питання глибоко особисте, але збиток від Собчак полягає саме в тому, що ця гламурна бестія оформила бордельно-конформістську парадигму в головах декількох поколінь, наочно показавши, що спаровування з наймерзеннішими політичними тваринами за серйозні гроші – це нормально, прибутково, і навіть модно. Зрештою, чи вважати ганьбою вульгарність, що веде до процвітання?

Вона, якщо хочете – каталізатор розтління населення на 1/7 частині суші. Головний розбещувач – безумовно, її "хрещений батько", так що вже пару десятиліть спостерігається злагоджений "сімейний підряд" по забивання Росії в труну.

У 2020 році населення Росії скоротиться на 352,5 тисячі чоловік, а через п'ять років число жителів країни може зменшитися на 1 млн 200 тисяч, прогнозують в уряді. Вихід на позитивні темпи приросту передбачається тільки в 2030 році. Росіяни перетворюються в вимираюче плем'я, тому що "припускати" можна що завгодно, - в той час, як приводів для оптимізму немає ніяких. За офіційними даними Росстату тільки в першу хвилю пандемії смертність в Росії за січень-серпень 2020 року зросла майже на 6% в річному вираженні. А "друга хвиля" вже набирає хід і виглядає набагато масштабніше першої.

У Таганрозької міській лікарні "померлі люди лежать по дві доби в одному приміщенні з хворими COVID-19. Живі хворі скаржаться на трупний запах". Судячи з відео, опублікованому в паблік "Вести Ростова", в відділенні лікарні на візках лежать чотири чорних мішка, в які, як правило, загортають тіла померлих. Ще два пакети лежать на підлозі під сходами. Глава місцевого прес-центру Сергій Тюрін заявив, що трупи в коридорах - це явище тимчасове. Дійсно, пованівало злегка, але нічого страшного. У нас у всьому засортірье від смердить очі ріже, і це – природно, коли розкладання прийняло тотальний характер. Медведєв надягнув обладунки для боротьби з епідеміями. Цей відливає в граніт атлант став головою комісії з питань створення національної системи захисту від нових інфекцій. Чи треба передрікати, що після такого призначення трупний запах тільки посилиться, а молотки трунарів застукають ще голосніше? Але і це ще не все. Мішустін буде шукати інвестиції. А тепер уявіть собі картину: внизу колектора копошаться задихаються від кашлю втрачені росіяни, над ними махають палицями і постановами силовики і наскрізь продажні чиновники, трохи вище Медведімка розриває пащу смертоносним бацили, між якими з лупою носиться Мішустін в пошуках інвесторів, і всю цю конструкцію вінчає пологовий цар-пахан, який грає в солдатиків і запускає вундервафлі з лякаючих глибин золотого унітазу ...

Тим часом, три чверті російських підприємців висловили побоювання, що не виживуть в разі повторення "ковідного" карантину. Що впав і не відновився споживчий попит вважають головними труднощами в поточний момент 67% опитаних, "неможливість платити податок на майно або платежі за договором" 26%, "неможливість платити заробітну плату і податки з фонду оплати праці" 26%, "неплатежі з боку контрагентів "(25%). Але не закривати бізнес на карантин не вийде, а держава перетворено в золоту рибку на посилках у умовних Ротенбергов, і допомагає тільки ближнього кола Путіна. Це коло все частіше ловить на собі косі погляди Заходу, але далі символічного косоокості справа не йде, і санкції через отруєння Навального носять, все ж, символічний характер. Ну, не поїде в Брюссель Бортников – а йому конче треба? І щось не чути кіріенковскіх ридань з боку Іллінки, та й в Міноборони навіть не хрюкнули. І потім, коли дуже треба тій же Європі – списку санкцій Патрушев розсікає по ній зі свистом Луб'янській шрапнелі.

Непослідовність і нерішучість європейського політичного істеблішменту, залишеного один на один з дикими пацанами в особі Путіна і Ердогана в період президентських виборів в США, використовується обома вельми активно. Ердоган відроджує ідею відновлення "великої Османської імперії", вже опосередковано запалюючи в Карабасі і пробуючи сили в поки ще політичному конфлікті з Грецією, а Путін розігрує карту реанімації СРСР за допомогою війни з Україною і повзучої експансії в Білорусі. Передбачаючи подальше охолодження відносин з Євросоюзом, Сергій Лавров робить випереджаюче заяву: "Напевно, ми повинні на якийсь час перестати з ними спілкуватися". В принципі, взаємини з ЄС і без того було зведено до мінімуму, і Кремлю це навіть вигідно, оскільки розв'язує руки пацанів всередині країни: можна плювати на дотримання міжнародних норм в різних питаннях. Але "точка замерзання" не може тривати вічно: рано чи пізно взаємовиключні інтереси зіткнуться і іскри протиріч підірвуть цей вакуум.

Зупинити мить всевладдя, заморозивши всі природні процеси, що викликають тектонічні зрушення – ось ідеал, до якого всі ці роки прагнув "великий утримувачів". Надзавдання, вирішити яку не вдавалося взагалі нікому. Але 20 років всевладдя і є майже Вічність. І такий нелюдський стиль управління укупі з негативним відбором за всі ці роки заклав стільки мін уповільненої дії, що дуже скоро вони рвонуть. Коли несучою конструкцією державного будівлі виявляється корупційний каркас, що нагромаджуються на фундаменті конформізму і загального страху – обвалення стає неминучим.