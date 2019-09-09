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9 вересня • оновлено в 12:51
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У Росії дерево впало на дітей під час прогулянки. Відео

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У Краснодарі (Росія) на дітей та виховательку дитсадка під час прогулянки впало дерево.

Одного малюка госпіталізували у важкому стані, у жінки діагностували перелом ноги, повідомляє прокуратура Краснодарського краю РФ.

"Сьогодні 9 вересня о 10:20 годині на території дитячого садка 48 (вул. Червона, 167) під час прогулянки дітей на них впало дерево. У результаті постраждало двоє дітей, одна з яких перебуває у важкому стані, а також вихователька, у якої діагностовано перелом ноги", – йдеться у повідомленні.

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За цією подією органи прокуратури почали перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Татарстані (Росія) на урочисте відкриття нового дитячого садка запросили підставних дітей. При цьому матерів із дитсадківцями, для яких він будувався, на свято не пустили,

Також в одному з дитячих садків Благовєщенська (РФ) на дітей зі стелі впали важкі шматки штукатурки – постраждали три дитини.

Ще у Росії дитина втекла з дитсадка на іграшковій машині.

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Місце
Росія Краснодар
Теги
постраждала дитина дитина Новини Росії
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