У Росії COVID-19 убив 81-річну "різницю Соньку Сипату"

81-річна росіянка Софія Жукова з селища Березівка в Хабаровському краї, підозрювана в серії вбивств, померла від COVID-19.

Як повідомляє "Комсомольська правда", "Сонька Сипата" або "баба Соня", яка вважається найстарішою серійної вбивцею в світі, померла 29 грудня 2020 року в Хабаровській міській лікарні, так і не дочекавшись вироку суду.

Пенсіонерку запідозрили у вбивствах в 2019 році, коли біля теплотраси в селищі Березівка знайшли відрізану людську руку. Вона належала двірнику з України, який знімав у Жукової кімнату.

Вдома у жінки поліція виявила сліди крові, ножі і пилки. Незабаром підозрювана зізналася у вбивстві квартиранта.

Пізніше Жукова розповіла слідчим, що в грудні 2005 року вбила 8-річну дівчинку, а в квітні 2013 року – свою 77-річну подругу.

За версією слідства, всіх своїх жертв пенсіонерка зарубала сокирою і розчленувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі нещасливого селища, де бабуся вбила і розчленувала українця, розповіли страшні подробиці про спійману вбивцю.