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24 грудня • оновлено в 04:13
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У Росії чоловік зліпив гігантського щура з гною: фотофакт

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Житель одного з сіл в Росії, який вже робив скульптури з гною, напередодні Нового року-2020 зліпив із цього матеріалу гігантського щура.

Як написало видання Sakhaday.ru, чоловіка звуть Михайло Бопосов. Він житель села Уолба Татінского району.

У Росії чоловік зліпив гігантського щура з гною

У Росії чоловік зліпив гігантського щура з гною

Sakhaday.ru

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Стало традицією: в Росії показали черговий "шедевр" із гною

Бопосов "прославився" своїми скульптурами з органічного матеріалу, які він, як правило, виготовляв до свят.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в кінці 2016 року в Росії житель села Уолба (Якутія) Бопосов разом з братами створив величезну статую з гною з нагоди року вогняного півня за східним календарем.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Росія Якутськ
Тег
Новий Рік-2020
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Кумир х@хлов. Они следят за его творчеством. ДБь.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А что вы не сообщаете, шо фермер из Техаса Джон Ричмонд вылепил из навоза скульптуру американского политика Джона Маккейна, который вам газ "добывает"?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это да что хрузкие сильны в дерьме это факт))))))))))))))
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