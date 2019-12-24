У Росії чоловік зліпив гігантського щура з гною: фотофакт

Житель одного з сіл в Росії, який вже робив скульптури з гною, напередодні Нового року-2020 зліпив із цього матеріалу гігантського щура.

Як написало видання Sakhaday.ru, чоловіка звуть Михайло Бопосов. Він житель села Уолба Татінского району.

У Росії чоловік зліпив гігантського щура з гною Sakhaday.ru

Бопосов "прославився" своїми скульптурами з органічного матеріалу, які він, як правило, виготовляв до свят.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в кінці 2016 року в Росії житель села Уолба (Якутія) Бопосов разом з братами створив величезну статую з гною з нагоди року вогняного півня за східним календарем.

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