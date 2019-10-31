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31 жовтня • оновлено в 15:21
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У Росії чоловік зарізав дитину в дитячому садку

1.4т Читати матеріал російською

У Нарьян-Марі (Росія) чоловік увірвався в дитячий сад "Казка" і зарізав шестирічного хлопчика.

Дитина померла на місці події, зловмисника затримали, повідомляють "Известия".

Чоловік пояснив, що скоїти вбивство його змусили голоси в голові.

Загиблого звали Кирило Савенков, він ходив в підготовчу групу.

Дитячий садок

Дитячий садок

Lshot

Нападник проник в групу під час тихої години і накинувся на малюка, що спав у кутку, підійшов і перерізав горло. При затриманні він кричав, що йому це наказав зробити сатана.

СК порушив кримінальні справи за статтями "Вбивство малолітнього", "Халатність" і "Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів":

Передбачуваним убивцею виявився 36-річний місцевий жітель Деніс Поздеєв, "що знаходився в стані сп'яніння".

Передбачуваний вбивця

Передбачуваний вбивця

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Рюцкий мир там это норма
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Артеллерист Моня, дурак ты ...
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