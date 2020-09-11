Росіянин убив двох дівчат на знак помсти за знущання у школі

У Росії обвинувачений у вбивстві двох жительок Єкатеринбурга зізнався, що вчинений ним злочин був відплатою за знущання в школі.

Про це чоловік сказав під час щиросердного зізнання, повідомляє Znak.com із посиланням на протокол слідства.

Як випливає з протоколу допиту, обвинувачений на ім'я Олексій Александров пережив знущання в школі. Він навчався в класі ЗПР (затримка психічного розвитку) і, щоб впоратися з образою, 1997 року задумав план відплати.

Жертв, за словами чоловіка, він вибрав випадково – ними стали Ксенія Солтанова і Наталія Кузнєцова, які відпочивали на схилі гори Уктус у серпні 2018 року. Спочатку він хотів застрелити їх здалеку, але не міг зважитися натиснути на спусковий гачок, а коли все ж зважився, гвинтівка давала осічку. Тоді він підійшов до жінок і вистрілив їм у голови з відстані п'яти метрів.

"Замість них мав бути я, вони мали жити", – заявив обвинувачений, але він нібито "пообіцяв, що хтось помре замість нього".

Александров стоїть на обліку в психіатра, хоча експертиза визнала його осудним.

За даними слідства, пізно ввечері 25 серпня 2018 року обвинувачений узяв рушницю, прилад нічного бачення і на велосипеді поїхав до лісопарку Єкатеринбурга. Там він побачив двох дівчат – Ксенію Солтанову і Наталю Кузнєцову. Переконавшись, що поблизу нікого немає, Александров підійшов до них і вистрілив їм у голови. Ксенія Солтанова померла на місці, Наталія Кузнєцова – через тиждень у реанімації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром чоловіка засудили до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство.