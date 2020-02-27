У четвер, 27 лютого, в російському Липецьку чоловік зарізав 4-річну дочку, а також серйозно покалічив дружину-суддю і старшу сестру загиблої, а потім наклав на себе руки.

Про це повідомляє управління СК РФ у Липецькій області (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вночі 27 лютого жінка 1983 року народження заявила в поліцію про те, що чоловік поранив ножем її, а також двох дітей віком 11 і 4 років. Коли слідчі прибули на місце, молодша з дівчаток вже померла. Крім того, поруч із будинком працівники правоохоронних органів виявили тіло 36-річного чоловіка, глави сімейства", – йдеться у повідомленні.

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки (ілюстрація)

За версією слідства, чоловік посварився з дружиною і напав на неї та дітей. Потім він спробував підпалити квартиру, а після цього вкоротив собі віку.

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки Скріншот із відео

Відкрито кримінальну справу за статтею "Вбивство малолітньої" та "Замах на вбивство трьох осіб, зокрема малолітньої".

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки Скріншот із відео

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки Скріншот із відео

Як уточнює GOROD48, головний лікар Липецької обласної дитячої лікарні Сергій Голобурдін розповів, що старша сестра загиблої дівчинки наразі перебуває у відділенні реанімації. "Ножові поранення, стан украй важкий. Загроза життю за вкрай важкого стану є завжди", – сказав він.

Мати також у критичному стані. За даними СК, вона працювала мировою суддею.

Як стало відомо, напередодні ввечері в гості до подружжя приходили батьки глави сім'ї. Чоловік скаржився батькові на безгрошів'я і проблеми на роботі. Йому було треба їхати 27 лютого у відрядження, але він цього дуже не хотів. Чоловік сказав батькові, що має намір написати заяву на звільнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Омську 28-річна жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жорстоко вбила свою дворічну дочку через хлібні крихти.

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