Головна Новини
27 лютого • оновлено в 17:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки: моторошні кадри з місця НП

2.6т
Читати матеріал російською

У четвер, 27 лютого, в російському Липецьку чоловік зарізав 4-річну дочку, а також серйозно покалічив дружину-суддю і старшу сестру загиблої, а потім наклав на себе руки.

Про це повідомляє управління СК РФ у Липецькій області (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вночі 27 лютого жінка 1983 року народження заявила в поліцію про те, що чоловік поранив ножем її, а також двох дітей віком 11 і 4 років. Коли слідчі прибули на місце, молодша з дівчаток вже померла. Крім того, поруч із будинком працівники правоохоронних органів виявили тіло 36-річного чоловіка, глави сімейства", – йдеться у повідомленні.

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки (ілюстрація)

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки (ілюстрація)

За версією слідства, чоловік посварився з дружиною і напав на неї та дітей. Потім він спробував підпалити квартиру, а після цього вкоротив собі віку.

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки

Скріншот із відео

Відкрито кримінальну справу за статтею "Вбивство малолітньої" та "Замах на вбивство трьох осіб, зокрема малолітньої".

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки

Скріншот із відео

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки

У Росії чоловік убив 4-річну дочку і наклав на себе руки

Скріншот із відео

Як уточнює GOROD48, головний лікар Липецької обласної дитячої лікарні Сергій Голобурдін розповів, що старша сестра загиблої дівчинки наразі перебуває у відділенні реанімації. "Ножові поранення, стан украй важкий. Загроза життю за вкрай важкого стану є завжди", – сказав він.

Мати також у критичному стані. За даними СК, вона працювала мировою суддею.

Як стало відомо, напередодні ввечері в гості до подружжя приходили батьки глави сім'ї. Чоловік скаржився батькові на безгрошів'я і проблеми на роботі. Йому було треба їхати 27 лютого у відрядження, але він цього дуже не хотів. Чоловік сказав батькові, що має намір написати заяву на звільнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Омську 28-річна жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жорстоко вбила свою дворічну дочку через хлібні крихти.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія Липецьк
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тяжела и неказиста, жизнь любого росианиста! Убийцы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Дикие люди дети гор
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги