У Росії чоловік розстріляв дружину на очах у дитини: відео з місця трагедії

У неділю, 16 лютого, чоловік Аріф Салаєв розстріляв дружину на очах у дитини.

Вбивство сталося в підмосковному гуртожитку. Про це Telegram-каналу LIFE SHOT повідомило джерело в екстрених службах (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

Салаєв тричі вистрілив в свою дружину. Після цього їх дитина вибігла в коридор і попросила сусідів викликати поліцію.

Стрілянина в гуртожитку в Підмосков'ї LIFE SHOT

Після вбивства Аріф вийшов з кімнати дружини, притискаючи до себе рушницю, з якої щойно застрелив її. Потім зайшов до себе. Пролунав ще один постріл.

Як повідомляє Telegram-канал РІА Новини, Аріф Салаєв наклав на себе руки.

Відомо, що конфлікт між подружжям нібито стався приблизно на тлі розлучення.

Сусіди Аріфа Салаєва описують їхню родину як благополучну і неконфліктну. Всього у них було п'ятеро дітей, але сьогодні вдома знаходився один лише восьмирічний син. В цьому будинку Салаєва прожили більше 13 років, всі сусіди їх знали. Зараз їх опитують слідчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянин вбив і розчленував тещу в День народження. Тіло він виніс в мішку в підвал.

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