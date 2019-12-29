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29 грудня • оновлено в 13:32
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У Росії чоловік побив і протягнув співмешканку голою по снігу: відео 18+

3.9т
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У Росії на Сахаліні чоловік побив і протягнув по вулиці свою співмешканку. Зокрема, відповідний інцидент стався в селі Новотроїцьке.

Поки він волок напівголу жінку в будинок, сусіди знімали те, що відбувається на відео. Про це повідомляє sakhalin.info.

За словами очевидців, вони не відразу зрозуміли, чи жива жінка, коли її тягли сходами.

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Пізніше стало відомо, що вона була п'яна і вибігла на вулицю лише в білизні. Чоловік, який був з нею в кімнаті, вискочив за нею і намагався силою завести назад у будинок.

Співробітники поліції, які прибули на місце інциденту, направили нападника у психіатричну лікарню, оскільки він раніше перебував на обліку і мав розлад.

Жінку госпіталізували, проте серйозних травм вона не отримала

Поки чоловік волок напівголу жінку в будинок, сусіди знімали те, що відбувається на відео

Поки чоловік волок напівголу жінку в будинок, сусіди знімали те, що відбувається на відео

sakhalin.info

Поки чоловік волок напівголу жінку в будинок, сусіди знімали те, що відбувається на відео

Поки чоловік волок напівголу жінку в будинок, сусіди знімали те, що відбувається на відео

sakhalin.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 грудня в Чебоксарах (Росія) 17-річна студентка з ножем напала на завідувачку відділенням коледжу. В результаті жінка отримала поранення рук і обличчя.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Діденко Валерій
Діденко Валерій
На россии большая часть винторогих лаптеногов являются пациентами психиатрических клиник.
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2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
No comments. It's russia.
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Джонсон Саймон Ф., "Оля стояла на коленях, плакала, просила, молила их, не трогайте, но эти св*лочи не прекращали своего. Трудно даже подумать, что девушка переживала в тот момент! На этом, к сожалению, все не закончилось. Взяв нож в руки сказали: "Выбирай: или нож в живот, или волосы обрезаем", Оля сквозь боль сказала, что волосы!" — подчеркнула Анастасия. а это украина ,читай сегодня на обозе.
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