У Росії чоловік побив і протягнув співмешканку голою по снігу: відео 18+

У Росії на Сахаліні чоловік побив і протягнув по вулиці свою співмешканку. Зокрема, відповідний інцидент стався в селі Новотроїцьке.

Поки він волок напівголу жінку в будинок, сусіди знімали те, що відбувається на відео. Про це повідомляє sakhalin.info.

За словами очевидців, вони не відразу зрозуміли, чи жива жінка, коли її тягли сходами.

Пізніше стало відомо, що вона була п'яна і вибігла на вулицю лише в білизні. Чоловік, який був з нею в кімнаті, вискочив за нею і намагався силою завести назад у будинок.

Співробітники поліції, які прибули на місце інциденту, направили нападника у психіатричну лікарню, оскільки він раніше перебував на обліку і мав розлад.

Жінку госпіталізували, проте серйозних травм вона не отримала

Поки чоловік волок напівголу жінку в будинок, сусіди знімали те, що відбувається на відео sakhalin.info

Поки чоловік волок напівголу жінку в будинок, сусіди знімали те, що відбувається на відео sakhalin.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 грудня в Чебоксарах (Росія) 17-річна студентка з ножем напала на завідувачку відділенням коледжу. В результаті жінка отримала поранення рук і обличчя.

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