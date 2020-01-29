У Росії чоловік по-звірячому зарізав вагітну подругу. Відео 18+

У Новосибірську (Росія) чоловік жорстоко зарізав свою вагітну подругу і намагався сховатися в іншому місті.

Як повідомляє "Омськ-Інформ", 34-річний чоловік чекав 33-річну жертву в під'їзді, після чого по-звірячому напав, завдавши кілька ударів ножем.

Закривавлене тіло дівчини знайшли сусіди, які і викликали поліцію і швидку допомогу. Ні дівчина, ні її дитина не вижили.

Вбивство вагітної в Росії Ілюстрація

"Ми з нею особливо не спілкувалися, але у дворі часто зустрічалися. У дворі ходять чутки, що там був якийсь любовний трикутник між ними. Судячи по камерах під'їзду, її знайшли діти і побігли до охорони потім. А хто вже викликав швидку, не знаю", – розповів житель будинку, пише "КП-Новосибірськ"

Підозрюваний у вбивстві Скріншот

Російська поліція почала розшук і незабаром затримала вбивцю в Омську. Слідком РФ почав кримінальну справу за статтею "Вбивство жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності". Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Свердловській області Росії жінка випрала новонародженої дитини в пральній машині.

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