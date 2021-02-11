У Росії чоловік ледве не поховав ляльок замість дітей: стало відомо, хто інсценував підміну. Відео

У Дагестані (РФ) чоловік під час похорону своїх новонароджених дітей виявив замість їхніх тіл пластикових ляльок. Розслідування показало, що його дружина зовсім не була вагітною і сама інсценувала подію.

Медики, які оглянули жінку, дійшли висновку, що вона не є породіллею, пишуть "Аргументи і факти". Після цього вона сама зізналася у всьому правоохоронцям, ролик опублікували на сторінці МВС Дагестану в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами жінки, в червні 2020 року вона зробила тест на вагітність, який виявився позитивним, однак УЗД показало, що плоду немає. Тоді вона вирішила не засмучувати чоловіка й інсценувати вагітність, а потім і пологи.

Громадянці вдалося переконати, що вона чекає двійню, не тільки оточення, але й себе – у неї нібито ріс живіт і були відчутні "ворушіння". Коли ж прийшов час "народжувати", жінка сказала рідним, що поїхала в перинатальний центр Ставрополя, а сама оселилася в квартирі неподалік від нього.

Вона надсилала рідним фотографії своїх нібито новонароджених дітей, які насправді знаходила в інтернеті, а також розповідала про те, як почуваються малюки. Крім того, жінка купила в магазині ляльок і наряджала їх у дитячий одяг.

Незабаром дагестанка остаточно прийшла до тями і вирішила закінчити історію про вигадану двійню "загибеллю" дітей. Вона повідомила чоловікові, що вони нібито померли від крововиливу в головний мозок.

Тепер на жінку чекає психолого-психіатрична експертиза, правоохоронці також повинні дати оцінку її діям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Воронежі (РФ) 4 лютого чоловік викинувся з вікна 17-го поверху і впав на коляску з п'ятимісячною дитиною. Чоловік загинув на місці, немовля – в машині швидкої допомоги.