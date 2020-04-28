У Росії чиновники підпалювали ліси і знімали це на відео

В Усть-Кутському районі Іркутської області Росії чиновники влаштовували підпали лісів і знімали це за допомогою квадрокоптера.

Місцеві мешканці зловили паліїв, повідомляє "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

У Росії зловили чиновників, які влаштовували лісові пожежі

Оприлюднено відеозаписи, на яких заступник мера Усть-Кутського району Михайло Барс, прес-секретар мера Катерина Анісімова та начальник сільгоспвідділу районної адміністрації Михайло Тишківський приїхали до лісосмуги з каністрами бензину.

З'ясувалося, що чиновники знімали пожежі, які самі ж і влаштовували, з квадрокоптера.

До цього вони випустили постанову, якою заборонили відвідувати мешканцям району місцеві річки через пожежонебезпечний період.

У звіті Greenpeace, опублікованому минулого тижня, йшлося про те, що в Росії горіло понад 1,3 мільйона гектарів лісу. В організації зазначили, що це рекордний для весни показник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Сибіру і на Далекому Сході спалахнули масштабні лісові пожежі. При цьому вогонь охопив площі, які суттєво перевищують знищені стихією в 2019 році, коли вигоріло майже 3 мільйони гектарів тайги.