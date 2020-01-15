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15 січня • оновлено в 09:19
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У Росії через вибух газу завалився багатоквартирний будинок: фото й відео з місця

4.1т
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У російській Уфі у двоповерховому житловому будинку трапився вибух газу, внаслідок якого у квартирі на другому поверсі обвалилася стеля.

НП відбулася на вул. Пекінська в ніч на 15 січня. На щастя, інцидент не спричинив пожежу. Через обвал постраждали три людини, зокрема дитина, повідомляє ГУ МНС Росії в регіоні (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Росії вибухнув і обвалився житловий будинок: загинув один мешканець, п'ятеро поранених. Фото й відео НП

У Росії через вибух газу завалився багатоквартирний будинок: фото й відео з місця

ГУ МНС Росії в регіоні

"За уточненими даними, самостійно евакуювалися понад 30 осіб. Є інформація про трьох потерпілих, серед яких дитина. Усі доставлені в лікарню", – йдеться в заяві.

До аварійно-рятувальних робіт залучено 11 одиниць техніки та 36 осіб. Наразі вони розбирають завали.

У Росії через вибух газу завалився багатоквартирний будинок: фото й відео з місця

ГУ МНС Росії в регіоні

У Росії через вибух газу завалився багатоквартирний будинок: фото й відео з місця

ГУ МНС Росії в регіоні

У Росії через вибух газу завалився багатоквартирний будинок: фото й відео з місця

ГУ МНС Росії в регіоні

У Росії через вибух газу завалився багатоквартирний будинок: фото й відео з місця

ГУ МНС Росії в регіоні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року внаслідок вибуху газу в приватному будинку в селищі Боровський Тюменської області загинули дві людини.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
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