У Росії через вибух газу завалився багатоквартирний будинок: фото й відео з місця

У російській Уфі у двоповерховому житловому будинку трапився вибух газу, внаслідок якого у квартирі на другому поверсі обвалилася стеля.

НП відбулася на вул. Пекінська в ніч на 15 січня. На щастя, інцидент не спричинив пожежу. Через обвал постраждали три людини, зокрема дитина, повідомляє ГУ МНС Росії в регіоні (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

ГУ МНС Росії в регіоні

"За уточненими даними, самостійно евакуювалися понад 30 осіб. Є інформація про трьох потерпілих, серед яких дитина. Усі доставлені в лікарню", – йдеться в заяві.

До аварійно-рятувальних робіт залучено 11 одиниць техніки та 36 осіб. Наразі вони розбирають завали.

ГУ МНС Росії в регіоні

ГУ МНС Росії в регіоні

ГУ МНС Росії в регіоні

ГУ МНС Росії в регіоні

Черговий вибух газу в житловому будинку. Три людини потрапили в лікарню після обвалення стелі в Уфі. Всіх мешканців евакуювали. Рятувальники кажуть, що під завалами нікого немає pic.twitter.com/9uF8BHwyN2 - Лента.ру (@lentaruofficial) January 15, 2020

За фактом вибуху газу в Уфі слідчі почали перевірку

У пригоді постраждали три людини. https://t.co/1mgfLiYrrH pic.twitter.com/IgXFwZGBw9 - МедіаКорСеть (@mediakorset) January 15, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року внаслідок вибуху газу в приватному будинку в селищі Боровський Тюменської області загинули дві людини.

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