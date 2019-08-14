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У Росії через Україну річку внесли до "чорного списку": що сталося

3.1т Читати матеріал російською

Відразу кілька відомих російських ЗМІ відзначили річку Упа (Тульська область), як "заборонену в Росії організацію".

Першим на даних факт звернув увагу автор проекту "Архітектурні надмірності" Павло Гнілорибов, повідомляє Tjournal.

Він припустив, що автоматичний бот на сайті зазначив річку Упа, вказавши її як УПА (Українська повстанська армія).

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Такі виноски були зроблені на трьох великих сайтах "Газета.ру", "Дни.ру" і "Політексперт". Так, колишній співробітник "Газети" розповів, що як мінімум з 2018 року примітки про заборонених в Росії організаціях додавалися в тексти автоматично. У частині матеріалів, які згадують справжню УПА, робот додає цю позначку кілька разів.

При цьому в публікації двох інших видань назва тульської річки супроводжується аналогічними посиланнями. Вони зустрічаються навіть в текстах 2010 року, хоча в Росії офіційно УПА визнали "екстремістською" в 2014 році.

У Росії через Україну річку внесли до "чорного списку": що сталося

Скріншот

У Росії через Україну річку внесли до "чорного списку": що сталося

Скріншот

У Росії через Україну річку внесли до "чорного списку": що сталося

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському пропагандистському телебаченні знову вибухнули збуреннями через водної блокади анексованого Криму і заявили, що річка Дніпро є исконно русской.

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Макарский Александр
Макарский Александр
Геройские подвиги воякив УПА в Бабьем Яру, в Хотыни и на Волыни остануться на века в памяти еврейского и польского народов
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